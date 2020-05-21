    21 мая 2020, 14:13

    Легковой автомобиль въехал в припаркованную ГАЗель

    Ольга Ситникова

    Водитель легкового автомобиля столкнулся ГАЗелью, которая стояла на парковке. Об этом сообщили «Невские новости».

    ДТП произошло 21 мая в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

    «Услышал звук, выглянул в окно. Не пойму, как можно было врезаться», — рассказал очевидец.

    По одной из версий, автомобиль виновника на высокой скорости проехал перекресток во время красного сигнала светофора. После этого машина врезалась в ГАЗель.

    На данный момент нет информации о пострадавших.