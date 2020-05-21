Легковой автомобиль въехал в припаркованную ГАЗель

ДТП произошло 21 мая в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

«Услышал звук, выглянул в окно. Не пойму, как можно было врезаться», — рассказал очевидец.

По одной из версий, автомобиль виновника на высокой скорости проехал перекресток во время красного сигнала светофора. После этого машина врезалась в ГАЗель.

На данный момент нет информации о пострадавших.