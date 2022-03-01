Легковой автомобиль упал в кювет в Санкт-Петербурге

ДТП произошло в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на участке Московского шоссе перед железнодорожным переездом. Там автомобиль улетел в кювет. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на портал «Мегаполис».

Авария попала на камеры видеонаблюдения. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет. Мужчина, автомобиль которого стоял рядом на светофоре, бросился на помощь пострадавшему. Информации о погибших не поступало.