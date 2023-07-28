Происшествия 28 июля 2023, 14:08 Легковой автомобиль столкнулся с электричкой в Ставропольском крае

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ДТП произошло в Ставропольском крае в четверг. Там столкнулись легковой автомобиль и электричка. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал регионального управления ГИБДД.

Водитель LADA Granta не отреагировал на запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожный переезд. В результате машина столкнулась с электричкой. Поезд протащил автомобиль несколько метров. Водитель и пассажир автомобиля погибли.