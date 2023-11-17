Эксклюзив 17 ноября 2023, 11:35 Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Новой Москве Легковушка влетела в рейсовый автобус в Новой Москве РИА «Новости»

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В Новой Москве, в поселении Марушкинское, легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус № 889. По предварительным данным, водителю зажало ногу, а пассажирке стало плохо с сердцем, передал источник «360» в экстренных службах.

По его информации, легковушка влетела в автобус, который следовал из Москвы в сторону области. На место происшествия выехали две кареты скорой помощи и сотрудники дорожно-патрульной службы. Известно, что среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

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Еще одно ДТП произошло днем 17 ноября. В Восточном округе Москвы большегруз наехал на водителя, который вышел из другого автомобиля на дорогу.