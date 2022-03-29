Легковой автомобиль сбил пешехода в Петроградском районе Петербурга

Авария с участием легкового автомобиля случилась вечером 28 марта на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе Петербурга. Об этом рассказал телеканал 78.ru.

В местном ГИБДД уточнили, что мужчина хотел перейти проезжую часть дороги в неположенном месте и попал под колеса иномарки. С травмами различной степени тяжести его отвезли в больницу, сообщили «Невские новости».

На месте ДТП работали медики и сотрудники полиции.