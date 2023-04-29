Происшествия 29 апреля 2023, 00:25 Легковой автомобиль сбил 10-летнего мальчика в Ростовской области

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ДТП произошло в городе Батайск на улице Авиагородок. Там легковой автомобиль сбил 10-летнего школьника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Авария случилась в четверг, 27 апреля. За рулем автомобиля Hyundai Accent находилась 32-летняя женщина. В какой-то момент на дорогу выбежал ребенок. Водитель не заметила его, так как мальчик появился из-за стоявшей на обочине машины.

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Из-за удара ребенка отбросило на несколько метров. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.