Легковой автомобиль протаранил два грузовика под Красноярском

ДТП произошло на автотрассе Р255 «Сибирь» в Березовском районе Красноярска. Как сообщили правоохранители, водитель иномарки столкнулся с двумя грузовиками. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Сегодня утром водитель Honda Odyssey начала обгон и выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась сначала с грузовиком Scania, а затем с КамАЗом, который ехал за первым большегрузом», — говорится в сообщении.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Еще одного человека доставили в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства случившегося.