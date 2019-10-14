Легковое авто сбило пятерых детей в Перми

По данным информагентства, авария произошла в Индустриальном районе на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых.

«Русская планета» рассказала, что дети из-за впереди стоящих людей не увидели машину, которая выезжала с перекрестка. Два восьмилетних ребенка получили ушиб стоп. Их родители отказались от госпитализации.

«Трое детей, тоже восьмилетки, госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой», — уточнила глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.