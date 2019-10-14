  • Легковое авто сбило пятерых детей в Перми

    14 октября 2019, 23:53

    Артур Блянихов

    В Перми пятеро детей попали под колеса легкового авто, переходя дорогу на зеленый сигнал светофора. Трое получили травмы и были доставлены в больницу, передает РИА «Новости».

    По данным информагентства, авария произошла в Индустриальном районе на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых.

    «Русская планета» рассказала, что дети из-за впереди стоящих людей не увидели машину, которая выезжала с перекрестка. Два восьмилетних ребенка получили ушиб стоп. Их родители отказались от госпитализации.

    «Трое детей, тоже восьмилетки, госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой», — уточнила глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.