Легковая машина упала с моста на ж/д пути под Приозерском

Водитель Toyota не справился с управлением в ночь на 1 июня под Приозерском. Автомобиль пробил ограждение моста трассы Березово — Кузнечное и упал на железнодорожные пути. Об этом сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

В упавшем на железнодорожные пути автомобили находилось три человека. Двое из них получили травмы. Помощь пострадавшим оказали спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска. Прибыв на место, они высвободили участников происшествия из автомобиля и направили их в больницу.