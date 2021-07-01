01 июля 2021, 19:10
Легковая машина упала с моста на ж/д пути под Приозерском
Водитель Toyota не справился с управлением в ночь на 1 июня под Приозерском. Автомобиль пробил ограждение моста трассы Березово — Кузнечное и упал на железнодорожные пути. Об этом сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
В упавшем на железнодорожные пути автомобили находилось три человека. Двое из них получили травмы.
Помощь пострадавшим оказали спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска. Прибыв на место, они высвободили участников происшествия из автомобиля и направили их в больницу.