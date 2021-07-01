facebook_pixel
    01 июля 2021, 19:10

    Легковая машина упала с моста на ж/д пути под Приозерском

    Арина Бобкова

    Водитель Toyota не справился с управлением в ночь на 1 июня под Приозерском. Автомобиль пробил ограждение моста трассы Березово — Кузнечное и упал на железнодорожные пути. Об этом сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

    В упавшем на железнодорожные пути автомобили находилось три человека. Двое из них получили травмы.

    Помощь пострадавшим оказали спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска. Прибыв на место, они высвободили участников происшествия из автомобиля и направили их в больницу.