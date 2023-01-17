17 января 2023, 16:49
Легковая машина столкнулась с грузовиком в Суздальском районе
Серьезное ДТП произошло в Суздальском районе Владимирской области. Там столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального УМВД.
Авария произошла 16 января на трассе Р-132 «Золотое кольцо». Мужчина за рулем Mazda решил объехать машину и на встречной полосе столкнулся с большегрузом марки Iveco. В результате водитель первого автомобиля погиб на месте.
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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
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ДТП
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