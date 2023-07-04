Происшествия 04 июля 2023, 18:01 Легковая машина сбила пешеходов в Нижегородской области. Погиб человек

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Водитель легковушки сбил двоих человек в Богородске Нижегородской области. В результате один из пострадавших погиб. Об этом сообщил Newsnn.ru со ссылкой на данные УГИБДД по региону.

Авария произошла 3 июля на улице Полевой. Женщина сбила 68-летнего мужчину и такого же возраста женщину. После этого машина врезалась в припаркованные Opel и Mercedes.

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В результате пострадавший получил травмы, от которых погиб. Женщину доставили в Павловскую ЦРБ. Информации о ее состоянии не поступало.