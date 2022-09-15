Легковая машина перевернулась на трассе в Ростовской области | 360°

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Легковая машина перевернулась на трассе в Ростовской области

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Водитель легковой машины не справился с управлением на трассе Кашары — Морозовск, после чего автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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Виновник аварии получил травмы, также медицинская помощь потребовалась двум пассажирам. Все трое попали в больницу. Правоохранители выясняют все подробности и детали происшествия.

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