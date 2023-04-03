Происшествия 03 апреля 2023, 14:25 Легкомоторный самолет упал в Волгоградской области, пилот погиб Источник в экстренных службах: самолет упал в Волгоградской области, пилот погиб Unsplash

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Легкомоторный самолет упал в Волгоградской области. Пилот летательного аппарата погиб. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Инцидент произошел вблизи населенного пункта Стандартный Среднеахтубинского района», — уточнил источник.

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Он отметил, что разбился легкий одномоторный самолет «Бекас». По словам источника пилот погиб, но других жертв и разрушений на земле нет. Обстоятельства и причины катастрофы выясняются.

В начале марта один человек погиб и трое получили травмы при крушении самолета в Нью-Йорке. Воздушное судно потерпело крушение в районе острова Лонг-Айленде.

Двумя днями ранее два человека погибли при крушении борта в Израиле. Экстренная посадка легкомоторного самолета произошла в Негеве. Пилот попытался посадить самолет на шоссе. Но, когда самолет столкнулся с землей, то его обшивка загорелась.