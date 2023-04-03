03 апреля 2023, 14:25
Легкомоторный самолет упал в Волгоградской области, пилот погиб
Источник в экстренных службах: самолет упал в Волгоградской области, пилот погиб
Легкомоторный самолет упал в Волгоградской области. Пилот летательного аппарата погиб. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
«Инцидент произошел вблизи населенного пункта Стандартный Среднеахтубинского района», — уточнил источник.
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Он отметил, что разбился легкий одномоторный самолет «Бекас». По словам источника пилот погиб, но других жертв и разрушений на земле нет. Обстоятельства и причины катастрофы выясняются.
В начале марта один человек погиб и трое получили травмы при крушении самолета в Нью-Йорке. Воздушное судно потерпело крушение в районе острова Лонг-Айленде.
Двумя днями ранее два человека погибли при крушении борта в Израиле. Экстренная посадка легкомоторного самолета произошла в Негеве. Пилот попытался посадить самолет на шоссе. Но, когда самолет столкнулся с землей, то его обшивка загорелась.
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