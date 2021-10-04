04 октября 2021, 16:55
Легкомоторный самолет упал в Техасе
В американском штате Техас упал легкомоторный самолет. Инцидент произошел на глазах у прохожих, который успели достать телефон и снять происходящее на камеру. Об этом написало РИА ФАН.
По информации местной полиции, погибших в результате падения нет. Пилот отделался легкими травмами и испугом.
Ранее сообщалось о падении гидросамолета под Ханты-Мансийском в болото. На борту находились два человека. По сообщению Теlеgrаm-каналов, они оба погибли, однако спасатели такую информацию не подтверждали.