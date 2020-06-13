Легкомоторный самолет упал в Самарской области. Погибли два пилота

В Самарской области потерпел крушение учебный легкомоторный самолет ЯК-52 местного аэроклуба ДОСААФ. На его борту находились курсант и инструктор. Оба они погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Самолет вылетел на плановые полеты. В районе поселка Октябрьский Кинельского района он потерпел крушение.

Несмотря на то, что высота была небольшой, инструктор 1968 года рождения и курсант 2002 года рождения скончались от полученных травм.

Самолет получил значительные повреждения, но не загорелся. На земле никто не пострадал. В причинах аварии на месте разбираются специалисты.