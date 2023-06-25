Происшествия 25 июня 2023, 12:18 Легкомоторный самолет упал в Подмосковье Telegram-канал «112»: легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье РИА «Новости»

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Легкомоторный самолет упал в районе поселка Малино в городком округе Ступино в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека, которые находились на борту самолета.

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«Легкомоторный самолет Як-52 упал в районе <…> поселка Малино», — уточнили в сообщении.

По данным источника канала, сейчас на место происшествия едут экстренные службы.

Информацию о крушении самолета источник в экстренных службах подтвердил ТАСС.

«Под Ступино разбился самолет. Два человека погибли», — сказал источник.

В феврале 2022 года легкомоторный самолет PZL-104 Wilgа опрокинулся при посадке в Ступине. Тогда в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее легкомоторный самолет аварийно сел в лесополосе Подмосковья. Это произошло в Лыткарине. Два человека, находящихся на борту, получили травмы.