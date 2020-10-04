facebook_pixel
    04 октября 2020, 16:26

    Легкомоторный самолет упал в Пензенской области

    Анатолий Минкин

    Крушение легкомоторного самолета произошло в Никольском районе Пензенской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    Самолет упал между селами Маис и Столыпино. На борту находился один человек. В данный момент на месте проводится спасательная операция.

    РИА «Новости» на своем канале в Telegram сообщило, что управлявший самолетом погиб.

    На место крушения выехали сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Новости SMI.FM