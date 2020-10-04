Легкомоторный самолет упал в Пензенской области

Самолет упал между селами Маис и Столыпино. На борту находился один человек. В данный момент на месте проводится спасательная операция.

РИА «Новости» на своем канале в Telegram сообщило, что управлявший самолетом погиб.

На место крушения выехали сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России для выяснения всех обстоятельств происшествия.