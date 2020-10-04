04 октября 2020, 16:26
Легкомоторный самолет упал в Пензенской области
Крушение легкомоторного самолета произошло в Никольском районе Пензенской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Самолет упал между селами Маис и Столыпино. На борту находился один человек. В данный момент на месте проводится спасательная операция.
РИА «Новости» на своем канале в Telegram сообщило, что управлявший самолетом погиб.
На место крушения выехали сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России для выяснения всех обстоятельств происшествия.