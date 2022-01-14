Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае

Два человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае. Об этом сообщили в МЧС.

Самолет упал 14 января 2022 года в Алтайском крае, в одном километре от аэродрома, расположенного в населенном пункте Старобелокуриха.

Для устранения последствий аварии на место происшествия прибыли 24 человека и шесть единиц техники. От МЧС из них работали 18 человек и три машины.

Из-за происшествия пострадали пилот и пассажир. Летательным аппаратом управлял Сергей Журавлев, в пассажиры себе он взял Антона Нагорного. Третьим пассажиром могла стать жена