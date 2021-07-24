Легкий самолет упал в пригороде Хабаровска в субботу, 24 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

«Есть информация о падении легкого самолета, на место выехала оперативная группа», — сообщил представитель ведомства. Он добавил, что информации по пострадавшим пока нет, поскольку группа еще не добралась до места происшествия.

Местные СМИ ранее со ссылкой на очевидцев сообщили о том, что в окрестностях села Калинка упал легкий самолет, на борту которого были два человека, указано в материале.

На прошлой неделе Ан-28, выполнявший рейс из Кедрового в Томск, перестал выходить на связь. Аварийный маячок судна сработал в Бакчарском районе. Спасатели начали поиски и вскоре обнаружили самолет. На борту были 19 человек, все выжили. Пассажирка самолета Надежда Силюта рассказала, как пилоты пытались завести двигатели. По ее подсчетам, свободное падение заняло минут 15. Двигатели у Ан-28 отказали из-за обледенения, рассказал пилот Анатолий Прытков.