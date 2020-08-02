Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом

Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калининградской области. На борту находились три человека — они выжили, но получили множественные травмы.

Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник. Он рассказал, что в Калининградской области разбился спортивный самолет Cessna. Борт совершил аварийную посадку возле села Стрельцова, причиной стали технические проблемы.

В результате столкновения с землей самолет оказался разрушен. В тот момент на борту находились три человека. Они выжили, но получили многочисленные травмы. Сейчас всех пострадавших госпитализировали в местную больницу. По данным регионального Минздрава, травмы получили двое мужчин и одна женщина, их возраст не уточняется. Ведомство подчеркнуло, что мужчины находятся в тяжелом состоянии, а женщина — в состоянии средней тяжести.

19 июля в Бурятии пропал самолет Ан-2 с шестью людьми на борту по пути из поселка Кырен в Бурятии в Иркутскую область. Пассажиры готовились к проведению работ по опрыскиванию лесов на границе Бурятии и Иркутской области. Найти «кукурузник» до сих пор не удалось.