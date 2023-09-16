Происшествия 16 сентября 2023, 00:06 Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Волгоградом Доследственную проверку начали после жесткой посадки самолета под Волгоградом Западное МСУТ СК России / Telegram

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте начали доследственную проверку по факту произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«По факту происшествия с легкомоторным самолетом проводится доследственная проверка», — указали в пресс-службе.

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Легкомоторный самолет Вираж В-1 RA-0256A жестко сел в районе одного километра южнее хутора Краснокоротковского Новоаннинского района.

Травмы получил пилот легкомоторного самолета 1961 года рождения. Его доставили в лечебное учреждение.

Следователи установят все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Ранее стало известно, что самолет рухнул на авиашоу в финском городе Коувола. Управлявший им пилот погиб, когда самолет врезался в дерево. Пилот выполнял фигуры высшего пилотажа, когда самолет начал падать. Зрители шоу были далеко и не пострадали. Причины авиакатастрофы устанавливает полиция.