Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Солнечногорском после стрельбы

ЧП случилось вечером 14 сентября в деревне Шевлино около Солнечногорска.Пилот рассказал, что примерно в 16:30 находясь на высоте 100 метров увидел мужчину, стрелявшего в сторону лайнера. После этого он услышал хлопок и удар по фюзеляжу.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас проводится проверка.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о самолете Piper PA-28 Cherokee. Пилот экстренно сел на аэродроме. У лайнера повреждена обшивка.

Стрелком, по данным издания, является 57-летний пенсионер Виктор Клейменов. Он стрелял со своего участка из ружья MOSSBERG 500A. Причины такого поступка сейчас выясняют правоохранительные органы.