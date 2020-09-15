15 сентября 2020, 11:41
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Солнечногорском после стрельбы
Мужчина открыл стрельбу по легкомоторному самолету в Подмосковье, из-за чего воздушное судно совершило жесткую посадку. Личность стрелка установлена. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД.
ЧП случилось вечером 14 сентября в деревне Шевлино около Солнечногорска.Пилот рассказал, что примерно в 16:30 находясь на высоте 100 метров увидел мужчину, стрелявшего в сторону лайнера. После этого он услышал хлопок и удар по фюзеляжу.
В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас проводится проверка.
По данным Telegram-канала Mash, речь идет о самолете Piper PA-28 Cherokee. Пилот экстренно сел на аэродроме. У лайнера повреждена обшивка.
Стрелком, по данным издания, является 57-летний пенсионер Виктор Клейменов. Он стрелял со своего участка из ружья MOSSBERG 500A. Причины такого поступка сейчас выясняют правоохранительные органы.