26 мая 2020, 15:05
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Петергофе
Пилот легкомоторного самолета принял решение об аварийной посадке в Петергофе. Экстренная ситуация случилась из-за оторвавшегося винта. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник.
Самолет Цесна 172 посадили за Троицкой горой. Пострадавших при инциденте нет.
В группе «Петергоф.Online» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места происшествия.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.