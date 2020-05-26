Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Петергофе

Самолет Цесна 172 посадили за Троицкой горой. Пострадавших при инциденте нет.

В группе «Петергоф.Online» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места происшествия.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.