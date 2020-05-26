    26 мая 2020, 15:05

    Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Петергофе

    Ольга Ситникова

    Пилот легкомоторного самолета принял решение об аварийной посадке в Петергофе. Экстренная ситуация случилась из-за оторвавшегося винта. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник.

    Самолет Цесна 172 посадили за Троицкой горой. Пострадавших при инциденте нет.

    В группе «Петергоф.Online» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места происшествия.

    В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.