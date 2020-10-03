03 октября 2020, 22:11
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти
Частный легкомоторный самолет приземлился на территорию порта Бронка города Ломоносов Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, причиной посадки стал отказ в работе двигателя. Пилот и пассажир не получили никаких травм.
Сотрудники ведомства начали проверку по факту случившегося. Проводятся мероприятия, которые должны установить все обстоятельства, причины и условия, которые привели к аварийной посадке.