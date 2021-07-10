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    10 июля 2021, 21:38

    Легкомоторный самолет сел на автодорогу под Печорой. Фото

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Автомобильная дорога недалеко от Печоры в Республике Коми стала посадочной полосой для легкомоторного самолета. В распоряжении «360» оказались фото с места события.

    Легкомоторный самолет сел на автодорогу под Печорой. Фото | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    На снимках видно, что летчик посадил свой летательный аппарат прямо посреди трассы.

    Легкомоторный самолет сел на автодорогу под Печорой. Фото | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Для разбирательства в случившемся на место прибыли сотрудники полиции.

    Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры начала проверку по факту аварийной посадки легкомоторного транспортного самолета Piper PA-24-280 в Печорском районе Республики Коми.

    По предварительным данным, воздушное судно с двумя людьми на борту вылетел из аэродрома города Печоры для патрулирования лесных участков.

    Во время полета у самолета обнаружили неисправность. Пилот совершил вынужденную посадку на проезжую часть между поселками Озерный и Кедровый шор. В результате никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило. Самолет погрузили на грузовик и доставили на аэродром вылета.