Происшествия 14 марта 2024, 18:30 Легкомоторный самолет рухнул в Калифорнии

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В Калифорнии произошла авиакатастрофа с участием легкомоторного самолета. Об этом сообщил RT со ссылкой на Daily Mail.

После того, как самолет набрал скорость, у него отказал двигатель. На борту в этот момент находились три человека, родители с двухлетним ребенком. Сидящий за штурвалом отец семейства быстро сориентировался и выпустил парашют, что помогло замедлить падение. Самолет приземлился на деревья, никто не пострадал.

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