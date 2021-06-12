Легкомоторный самолет разбился во Франции

Туристический самолет разбился на севере Франции. Два человека погибли, рассказали в пожарно-спасательной службе департамента Нор.

Об этом сообщило Agence France-Presse. Крушение произошло над городом Вамбреши. Самолет вылетел с аэродрома в коммуне Бондю. На борту находились трое. Вскоре после взлета самолет рухнул на автомобильную парковку торгового центра. После падения он загорелся, но пожарные быстро потушили огонь.

Прокуратура Лилля начала расследование по факту авиакатастрофы и гибели людей.

Ранее истребитель ВВС Болгарии МиГ-29 потерпел крушение в Черном море. Об этом заявили в Минобороны государства. По данным ведомства, воздушное судно пропало с радаров во время выполнения тренировочного задания «Шабла 21».

Поисково-спасательная операция началась сразу после потери связи с истребителем. К ней привлекли силы и средства из состава Военно-морских сил, Пограничной полиции и Военно-воздушных сил страны, сообщило агентство Ura.ru.