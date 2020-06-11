Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области

На место крушения легкомоторного самолета «Бекас» в Рязанской области выехала следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, сегодня, примерно в 20:04 близ деревни Сасыкино Шиловского района упал легкомоторный самолет. Воздушное судно задело линии электропередач, пилот скончался на месте.

В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал телеканал РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области, самолет мог проводить обработку полей. Информация о пострадавших, марка и принадлежность судна уточняются. Телеканал RT написал, что воздушное судно упало на достаточном удалении от жилых домов, пожара на земле не было.

Ранее в американском штате Джорджия пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31T.