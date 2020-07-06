Легкомоторный самолет разбился в Нижегородской области

Легкомоторный самолет упал в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону, передал ТАСС.

«Поступила информация о падении легкомоторного самолета в Дзержинске. Подробности уточняются», — сообщили агентству в ведомстве.

Источник ТАСС уточнил, что речь идет о самолете Ан-2.

Сведений о пострадавших не поступало. Причина крушения самолета пока также неизвестна. Telegram-канал 112 уточнил, что, предположительно, на борту находился один человек.