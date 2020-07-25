Легкомоторный самолет разбился в Курской области. Пилот погиб

Легкомоторный самолет разбился в Пристенском районе Курской области. Правоохранительные органы на данный момент проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Как написало РИА «Новости» со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, самолет потерпел крушение во время выполнения сельскохозяйственных работ. Пилот скончался на месте.

«Курской транспортной прокуратуре поручено провести проверку законодательства о безопасности полетов и при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте крушения работает Курский транспортный прокурор Константин Толмачев.

Региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В ведомстве уточнили, что пилот не сообщил уполномоченные органы о предстоящем полете.

Ранее сегодня СМИ сообщали о трех погибших в результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в городе Везель в Германии.