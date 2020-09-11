Легкомоторный самолет разбился под Тамбовом. Видео с места

В Тамбовской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас». Пилот погиб, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

По предварительным данным, самолет рухнул во время проведения агрохимических работ. Следователи работают на месте происшествия. Транспортное управление СК организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заявили в ведомстве.

По данным МЧС, авария произошла на поле в Мичуринском районе области.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, крушение аэроплана «Бекас Х-32» произошло в 19:28 мск у села Никольское Мичуринского района.

В единой диспетчерской службе района уточнили, что кроме пилота никто не пострадал.

«По предварительной информации, пилот задел провода», — рассказали там, добавив, что на месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС и других служб.