Легкомоторный самолет разбился под Кишиневом

Легкомоторный самолет Aerostar Festival R40 разбился ​​в городе Вадул-луй-Водэ в Молдавии. Об этом в Facebook написал Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

По словам очевидцев, самолет упал на деревья во время взлета. Aerostar Festival R40 потерпел крушение на высоте 200-300 метров. Звонок в службу 112 поступил в 12:45.

Источник: Facebook

На место приехали две бригады спасателей и сотрудники скорой помощи. На борту находились три человека, все они пострадали, но самостоятельно покинули кабину самолета до приезда пожарных. Они получили медицинскую помощь. После ЧП не было ни взрыва, ни пожара.

Причины происшествия предстоит выяснить.

Aerostar Festival R40s — сверхлегкий спортивный самолет, изготовленный из алюминиевого листа. Он разработан и изготовлен в компании Aerostar из Бакэу в Румынии.