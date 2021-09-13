13 сентября 2021, 18:43
Легкомоторный самолет разбился под Белгородом
Крушение легкомоторного самолета произошло между селами Бехтеевка и Соколовка Прохоровского района Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Сообщение о крушении легкомоторного самолета поступило на пульт дежурного в 17:05 по московскому времени в понедельник, 13 сентября.
На место происшествия отправились дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей, группа МЧС, бригада скорой медицинской помощи и полиция.
Как пояснил представитель экстренных служб региона в беседе с РИА «Новости», на борту упавшего самолета находился только пилот. По предварительным данным, он погиб.