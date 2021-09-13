Легкомоторный самолет разбился под Белгородом

Крушение легкомоторного самолета произошло между селами Бехтеевка и Соколовка Прохоровского района Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о крушении легкомоторного самолета поступило на пульт дежурного в 17:05 по московскому времени в понедельник, 13 сентября.

На место происшествия отправились дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей, группа МЧС, бригада скорой медицинской помощи и полиция.

Как пояснил представитель экстренных служб региона в беседе с РИА «Новости», на борту упавшего самолета находился только пилот. По предварительным данным, он погиб.