Легкомоторный самолет пропал на глазах жителей Ставрополья

В Ставропольском крае экстренные службы ищут легкомоторный самолет, пропавший утром в среду. О происшествии сообщила местная жительница, на глазах которой воздушное средство буквально исчезло при выполнении маневра.

Как рассказал «Интерфаксу» глава пресс-службы ставропольского управления МЧС, о пропаже самолета в хуторе Шести сообщили в 07:45. На место происшествия для обследования территории выдвинулись все необходимые экстренные службы.

По его словам, диспетчер аэропорта Минвод доложил, что в районе этого населенного пункта низких полетов запланировано не было. Пока что спасатели обследовали территорию Шести и не нашли пропавший самолет. Сейчас поиски ведутся со стороны Железноводска.

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Источник агентства рассказал, что о пропаже самолета сообщила местная жительница.

«Она позвонила в экстренные службы с сообщением о том, что видела, как при маневре низко летевший самолет внезапно пропал, и больше она его не видела. После ее сообщения сразу же были начаты поиски», — сказал источник агентства.

Он подтвердил, что зону поиска самолета в Предгорном районе расширили.