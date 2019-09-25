Легкомоторный самолет пропал на глазах жителей Ставрополья
Как рассказал «Интерфаксу» глава пресс-службы ставропольского управления МЧС, о пропаже самолета в хуторе Шести сообщили в 07:45. На место происшествия для обследования территории выдвинулись все необходимые экстренные службы.
По его словам, диспетчер аэропорта Минвод доложил, что в районе этого населенного пункта низких полетов запланировано не было. Пока что спасатели обследовали территорию Шести и не нашли пропавший самолет. Сейчас поиски ведутся со стороны Железноводска.
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Источник агентства рассказал, что о пропаже самолета сообщила местная жительница.
«Она позвонила в экстренные службы с сообщением о том, что видела, как при маневре низко летевший самолет внезапно пропал, и больше она его не видела. После ее сообщения сразу же были начаты поиски», — сказал источник агентства.
Он подтвердил, что зону поиска самолета в Предгорном районе расширили.