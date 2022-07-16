Легкомоторный самолет при посадке под Рязанью оставил без света два поселка

В Рязанской области пилот легкомоторного самолета «Бекас» совершил жесткую посадку. Кадры с места опубликовали в Telegram-канале «112».

На них видно, что самолет приземлился недалеко от дороги общего пользования. По данным Telegram-канала «112», при посадке были задеты линии электропередач. Это произошло в пяти километрах от деревни Моньясово. В итоге два населенных пункта остались без света.

На борту «Бекаса» было два человека — пилот и пассажир. Они не пострадали.

По данным Telegram-канала «112», самолет принадлежит авиационному центру «Панино». Причины, по которым пилот совершил жесткую посадку, пока неизвестны.

Это не первое авиапроисшествие за сегодня, 16 июля. Ранее стало известно, что на Камчатке пропал частный вертолет Robinson. По предварительной информации, за штурвалом находился пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский. Помимо него, на борту находились еще два человека.