Легкомоторный самолет потерпел крушение в Красноярском крае

Один человек погиб, еще один получил травмы при падении частного легкомоторного самолета в Манском районе Красноярского края. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Собеседник агентства уточнил, что в результате крушения погиб один человек, еще один пострадал. Его доставили в больницу. На земле жертв и разрушений нет.



Информацию о крушении подтвердили следователи. Они уточнили, что самолет упал в 120 километрах от Красноярска , в районе деревни Голубевка.

«В результате произошедшего 1 человек погиб, второй доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.



На место выехала группа для проверки всех обстоятельств и установления причин происшествия.

Это уже второе крушение на территории Сибири за сегодня. Ранее в Забайкальском крае при посадке потерпел крушение вертолет «Ми-8». От удара об землю он загорелся. На борту находились 15 человек — пожарные лесхоза и члены экипажа. В результате происшествия погиб один человек, еще пять пострадали.

По данным СМИ, следователи рассматривают ошибку экипажа и отказ техники в качестве приоритетных версий причин аварии.