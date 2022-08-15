15 августа 2022, 19:14
Легкомоторный самолет попал в аварию под Серпуховом
Представитель аэродрома Новинки заявил об отсутствии пострадавших при посадке самолета
Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на дорогу в районе деревни Новинки городского округа Серпухов. Дежурный руководитель полетов аэродрома подтвердил «360», что в результате происшествия никто не пострадал.
Собеседник добавил, что самолет стоил миллион рублей и теперь требует восстановления.
«Был миллион — и нет миллиона. Все живы, все здоровы. Если найдутся умельцы, то смогут восстановить. Пилоты сделали все, что могли», — заявил он.
Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, во время полета у самолета отказал двигатель, а при посадке сломалось одно шасси. Владелец борта самостоятельно эвакуировал его на аэродром.