Легкомоторный самолет попал в аварию под Серпуховом

Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на дорогу в районе деревни Новинки городского округа Серпухов. Дежурный руководитель полетов аэродрома подтвердил «360», что в результате происшествия никто не пострадал.

Собеседник добавил, что самолет стоил миллион рублей и теперь требует восстановления.

«Был миллион — и нет миллиона. Все живы, все здоровы. Если найдутся умельцы, то смогут восстановить. Пилоты сделали все, что могли», — заявил он.

Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, во время полета у самолета отказал двигатель, а при посадке сломалось одно шасси. Владелец борта самостоятельно эвакуировал его на аэродром.