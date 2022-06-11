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    11 июня 2022, 18:10

    Легкомоторный самолет перевернулся на воду при попытке взлета вблизи Самары

    СК: легкомоторный самолет сел на воду в Грязном затоне вблизи Самары

    Валерия Шафирко

    Легкомоторный самолет перевернулся, когда совершал попытку взлета в Самаре. Как сообщили в Центральном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета РФ в Telegram, погибших при происшествии нет.

    «По предварительной информации, днем 11 июня самолет Ra 3207G приводнился на воду в Грязном затоне вблизи Самары», — указано в сообщении ведомства.

    Воздушное судно получило повреждения.

    По предварительным данным, владелец самолета пытался взлететь, но ему это не удалось. Воздушное судно перевернулось. Жертв удалось избежать.

    Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия.