Легкомоторный самолет перевернулся на воду при попытке взлета вблизи Самары

Легкомоторный самолет перевернулся, когда совершал попытку взлета в Самаре. Как сообщили в Центральном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета РФ в Telegram, погибших при происшествии нет.

«По предварительной информации, днем 11 июня самолет Ra 3207G приводнился на воду в Грязном затоне вблизи Самары», — указано в сообщении ведомства.

Воздушное судно получило повреждения.

По предварительным данным, владелец самолета пытался взлететь, но ему это не удалось. Воздушное судно перевернулось. Жертв удалось избежать.

Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия.