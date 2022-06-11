11 июня 2022, 18:10
Легкомоторный самолет перевернулся на воду при попытке взлета вблизи Самары
СК: легкомоторный самолет сел на воду в Грязном затоне вблизи Самары
Легкомоторный самолет перевернулся, когда совершал попытку взлета в Самаре. Как сообщили в Центральном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета РФ в Telegram, погибших при происшествии нет.
«По предварительной информации, днем 11 июня самолет Ra 3207G приводнился на воду в Грязном затоне вблизи Самары», — указано в сообщении ведомства.
Воздушное судно получило повреждения.
По предварительным данным, владелец самолета пытался взлететь, но ему это не удалось. Воздушное судно перевернулось. Жертв удалось избежать.
Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия.