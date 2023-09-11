11 сентября 2023, 01:01
Легкомоторный самолет атаковал Брянскую область — СМИ
Mash: Брянскую область атаковал легкомоторный самолет А-32
Самолет А-32 атаковал Брянскую область недалеко от государственной границы. ЧП произошло утром 10 сентября. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
Самолет ворвался в воздушное пространство России в районе сел Чуровичи и Юрковичи и в четырех километрах от границы сбросил боеприпас. По данным канала, снаряд упал на территорию неработающей нефтеперекачивающей станции «Транснефть». От взрыва на месте образовалась большая воронка.
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«Обошлось без разрушений и пострадавших», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом происшествии не поступало.
Примерно в то же время, система ПВО уничтожила в небе над Брянской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
За день до этого, 9 сентября, украинские военные открыли огонь по брянскому селу Зерново в Суземском районе. В результате атаки жители населенного пункта остались без света. Также несколько жилых домов получили повреждения.
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Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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