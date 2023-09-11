Происшествия 11 сентября 2023, 01:01 Легкомоторный самолет атаковал Брянскую область — СМИ Mash: Брянскую область атаковал легкомоторный самолет А-32 Википедия

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Самолет А-32 атаковал Брянскую область недалеко от государственной границы. ЧП произошло утром 10 сентября. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Самолет ворвался в воздушное пространство России в районе сел Чуровичи и Юрковичи и в четырех километрах от границы сбросил боеприпас. По данным канала, снаряд упал на территорию неработающей нефтеперекачивающей станции «Транснефть». От взрыва на месте образовалась большая воронка.

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«Обошлось без разрушений и пострадавших», — сказано в сообщении.

Официальной информации об этом происшествии не поступало.

Примерно в то же время, система ПВО уничтожила в небе над Брянской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

За день до этого, 9 сентября, украинские военные открыли огонь по брянскому селу Зерново в Суземском районе. В результате атаки жители населенного пункта остались без света. Также несколько жилых домов получили повреждения.