Легкомоторный самолет разбился в Калужской области

«9 августа, примерно в 14:30, на посадочной площадке Кудиново в Малоярославецком районе Калужской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», — говорится в сообщении ведомства.

Источник фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Калужская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств аварии. Ход проверки взяла под контроль межрегиональная транспортная прокуратура. Информации о причинах ЧП пока нет.