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    09 августа 2020, 16:04

    Легкомоторный самолет разбился в Калужской области

    Андрей Иванов

    Пилот одноместного легкомоторного самолета погиб во время жесткой посадки в Калужской области. Об этом сообщил сайт Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

    «9 августа, примерно в 14:30, на посадочной площадке Кудиново в Малоярославецком районе Калужской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», — говорится в сообщении ведомства.

    Легкомоторный самолет разбился в Калужской области | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МЧС России по Калужской области

    Калужская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств аварии. Ход проверки взяла под контроль межрегиональная транспортная прокуратура. Информации о причинах ЧП пока нет.

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