09 августа 2020, 16:04
Легкомоторный самолет разбился в Калужской области
Пилот одноместного легкомоторного самолета погиб во время жесткой посадки в Калужской области. Об этом сообщил сайт Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«9 августа, примерно в 14:30, на посадочной площадке Кудиново в Малоярославецком районе Калужской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», — говорится в сообщении ведомства.
Калужская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств аварии. Ход проверки взяла под контроль межрегиональная транспортная прокуратура. Информации о причинах ЧП пока нет.