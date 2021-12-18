«Легко, как комарик». Мать укушенной скорпионом девочки из Подмосковья рассказала, как все случилось

Татьяна, мама девочки, которую в Подмосковье укусил скорпион, рассказала «360», как это произошло. По ее словам, сейчас ее дочка чувствует себя нормально.

Женщина уточнила, что сейчас девочка дома, они ждут результатов анализов.

«Ребенок после школы пришел домой, начал играть с младшей сестрой. У нас есть корзинка с игрушками, они ею время от времени пользуются. И она схватилась за эту корзинку, а он (скорпион — прим. ред.) на ней был. Он ее ужалил. Она сначала не поняла даже, кто ее так ужалил. Говорит, совсем легко так, как комарик. Начала смотреть, а это скорпион», — рассказала Татьяна.

Сама она в этот момент была на работе, дочь позвонила ей и уточнила, что у нее немеет рука. Татьяна вызвала скорую, а девочка даже сама поймала скорпиона в банку.

«Нас скорая повезла сперва в Одинцово, потом в Химки. Сделали ей блокатор, как точно называется, я не знаю. Сразу когда она мне позвонила, я ей сказала выпить супрастин», — рассказала Татьяна.

Пока неизвестно, ядовитый скорпион или нет. Возможности проверить это пока тоже нет. Откуда он взялся в квартире, Татьяна тоже представляет слабо.

«В нашем подъезде вроде никто не разводит. Что в соседних подъездах — неизвестно. <…> Ни мы, ни соседи не выезжали за границу», — заключила она.