«Легендарный тяжеловес»: олимпийский чемпион Анатолий Белоглазов — о погибшем Александре Иваницком
«Я с ним много раз встречался, мы с ним ездили на Кубок мира. Он работал в спортивной программе и снимал там интервью, был с нами, с командой. Мы много раз разговаривали на разные темы. Он такой эрудит: на любые темы можно разговаривать. Он и историю хорошо знает, культуру», — рассказал Белоглазов.
По его словам, спортивную карьеру Иваницкого он не застал. Тогда Анатолий Белоглазов был еще совсем молодым и вместе с братом только начинал заниматься.
Он легендарный спортсмен, многократный чемпион мира. Легендарный тяжеловес. У нас таких великих мало. Ярыгин, Миндиашвили, Авдеев — их по пальцам можно пересчитать. Такие люди, которые прославили нашу странуАнатолий Белоглазоволимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе.
За день до исчезновения олимпийского чемпиона Анатолий Белоглазов звонил его сыну и просил передать привет отцу. Только на следующий день он узнал о начале поисков.
«Очень жалко. Я в шоке. Соболезнования семье, чтобы держались и крепились», — пожелал Анатолий Белоглазов.
Он отметил, что Александр Иваницкий никогда ни на что не жаловался. Представить его человеком, который говорит о здоровье, просто невозможно. Он всегда улыбался при встрече со знакомыми.
У меня есть стенд с фотографиями олимпийских чемпионов всех годов, и он там улыбается, стоит в очках. Живой, будто я с ним сейчас разговариваюАнатолий Белоглазоволимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе.
Четырехкратный чемпион мира, победитель Олимпийских игр 1964 года и двукратный чемпион СССР по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал три дня назад.
Как сообщил его сын, спортсмен ушел в лес за грибами. В ходе поисков удалось найти только детское корыто, в которое 82-летний спортсмен складывал одежду и мобильный телефон, когда переплывал реку. Сегодня стало известно, что легендарного борца нашли мертвым. Причины смерти пока не назвали.