Это был открытый, жизнерадостный и честный человек с большой эрудицией, который мог говорить на любые темы. Так о погибшем борце и спортивном журналисте Александре Иваницком отозвался олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе Анатолий Белоглазов. В беседе с «360» он поделился воспоминании о своем коллеге.

«Я с ним много раз встречался, мы с ним ездили на Кубок мира. Он работал в спортивной программе и снимал там интервью, был с нами, с командой. Мы много раз разговаривали на разные темы. Он такой эрудит: на любые темы можно разговаривать. Он и историю хорошо знает, культуру», — рассказал Белоглазов.

По его словам, спортивную карьеру Иваницкого он не застал. Тогда Анатолий Белоглазов был еще совсем молодым и вместе с братом только начинал заниматься.

Он легендарный спортсмен, многократный чемпион мира. Легендарный тяжеловес. У нас таких великих мало. Ярыгин, Миндиашвили, Авдеев — их по пальцам можно пересчитать. Такие люди, которые прославили нашу страну Анатолий Белоглазов олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе.

За день до исчезновения олимпийского чемпиона Анатолий Белоглазов звонил его сыну и просил передать привет отцу. Только на следующий день он узнал о начале поисков.

«Очень жалко. Я в шоке. Соболезнования семье, чтобы держались и крепились», — пожелал Анатолий Белоглазов.

Он отметил, что Александр Иваницкий никогда ни на что не жаловался. Представить его человеком, который говорит о здоровье, просто невозможно. Он всегда улыбался при встрече со знакомыми.

У меня есть стенд с фотографиями олимпийских чемпионов всех годов, и он там улыбается, стоит в очках. Живой, будто я с ним сейчас разговариваю Анатолий Белоглазов олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе.

Четырехкратный чемпион мира, победитель Олимпийских игр 1964 года и двукратный чемпион СССР по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал три дня назад.

Как сообщил его сын, спортсмен ушел в лес за грибами. В ходе поисков удалось найти только детское корыто, в которое 82-летний спортсмен складывал одежду и мобильный телефон, когда переплывал реку. Сегодня стало известно, что легендарного борца нашли мертвым. Причины смерти пока не назвали.