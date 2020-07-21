21 июля 2020, 12:58
Легендарный профессор медвуза умер в Екатеринбурге
Профессор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Виктор Козлов умер в Екатеринбурге в возрасте 88 лет. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По данным пресс-службы вуза, о его смерти стало известно сегодня. Козлов написал около 200 научных работ и получил 15 патентов. Также он был руководителем более 40 кандидатских и докторских диссертаций.
По данным источник, Козлов был единственным на Урале и в медуниверситете лауреатом Госпремии СССР.