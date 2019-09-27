Лефортовский тоннель встал в пробке из-за ДТП

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. Из-за аварии образовалась пробка, движение свободно только по одной полосе.

Как рассказал «360» источник в экстренных службах, авария произошла в 05:48 пятницы, 27 сентября. Посередине Лефортовского тоннеля столкнулись три автомобиля: Volkswagen Polo, Chevrolet Lacetti и грузовик Isuzu. В результате столкновения два человека, находившихся в Volkswagen Polo пострадали, один из них тяжело — он оказался заблокированным в машине.

На место происшествия оперативно прибыла дорожная полиция, медики и спасатели. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Один человек госпитализирован в городскую больницу.

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Из-за аварии оказалось перекрыто движение на двух полосах движения. В тоннеле и перед ним образовалась пробка, которая не разъехалась к моменту написания новости. Движение затруднено на участке от Новохохловской улицы до Лефортовского парка. Сотрудники экстренных служб рекомендуют по возможности объезжать проблемный участок и выбирать альтернативные пути передвижения.