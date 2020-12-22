Ледовые плиты для сказочных городков разрушили в Челябинской области

«Вырезанные изо льда плиты объемом 80 кубометров были складированы возле пруда „Тарелка“. Ночью кто-то привел их в непригодное состояние», — пояснил он.

Отмечается, что градоначальник Максим Пекарский распорядился подготовить новые материалы, чтобы праздник в Златоусте не сорвался. В настоящий момент рассматривается возможность обращения в полицию с целью найти и наказать вандалов.