22 декабря 2020, 15:05
Ледовые плиты для сказочных городков разрушили в Челябинской области
Неизвестные разрушили ледовые плиты для трех сказочных городков в Златоусте в Челябинской области. Их должны были возвести к Новому году, пишет сайт URА.ru со ссылкой на советника мэра города Алексея Коновалова.
«Вырезанные изо льда плиты объемом 80 кубометров были складированы возле пруда „Тарелка“. Ночью кто-то привел их в непригодное состояние», — пояснил он.
Отмечается, что градоначальник Максим Пекарский распорядился подготовить новые материалы, чтобы праздник в Златоусте не сорвался. В настоящий момент рассматривается возможность обращения в полицию с целью найти и наказать вандалов.