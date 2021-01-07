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    07 января 2021, 07:52

    Ледник обрушился на Вилючинском водопаде на Камчатке. Есть пострадавшие

    Андрей Иванов

    На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед. Под завалом находятся люди. На место ЧП вылетел спасательный вертолет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
    Ледник обрушился на Вилючинском водопаде на Камчатке. Есть пострадавшие

    «Поступила информация об обрушении льда на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся по завалом. В район происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении МЧС.

    В ведомстве добавили, что к месту происшествия на вертолете авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетели специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК).

    В район Вилючинского водопада, где обрушился ледник, на технике высокой проходимости выдвинулись сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России. Более подробной информации о происшествии пока нет.