Ледник обрушился на Вилючинском водопаде на Камчатке. Есть пострадавшие

«Поступила информация об обрушении льда на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся по завалом. В район происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве добавили, что к месту происшествия на вертолете авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетели специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК).

В район Вилючинского водопада, где обрушился ледник, на технике высокой проходимости выдвинулись сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России. Более подробной информации о происшествии пока нет.