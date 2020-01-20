20 января 2020, 10:45
Ледяные фигуры распилили в Екатеринбурге после ЧП
На минувшей неделе в ледяном городке на Площади 1905 года в Екатеринбурге обрушилось несколько конструкций. Комиссия проверила остальные фигуры и решила спилить высокие и тонкие, так как они могут быть опасны, написало ИА Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.
После результатов проверки рабочие спилили верхушки на фигурах, напоминающих айсберги. Теперь они не имеют острую форму и стали меньше примерно на метр.
Сейчас городок работает, закрывать его или другие раньше времени администрация не станет.