Происшествия 21 ноября 2022, 23:19 Ледяной дождь стал причиной падения деревьев в Воронеже

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Порядка 20 деревьев упали в Воронеже в прошедшие выходные. Причиной послужил сильный ледяной дождь. Об этом сообщил ОТР.

Пять деревьев повредили машины, которые находились на парковке. Часть из них повалилась на проезжую часть, а несколько упали на провода. Из-за этого на место происшествия пришлось прибыть сотрудникам ремонтных бригад.

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Информации о погибших и пострадавших не поступало, сообщили в городском отделении МЧС.

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