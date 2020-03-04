Ледяная глыба упала с крыши на жительницу Омска

Женщина переезжала в новый дом со своей семьей, когда произошел инцидент. Коммунальные службы в это время чистили крышу и попросили омичку приехать через два часа, чтобы спокойно и безопасно перенести ее вещи.

Семья приехала гораздо позже. К тому моменту сотрудники УК уже очистили территорию и убрали ленты вокруг дома. Женщина шла к подъезду и на нее упала ледяная глыба. Пострадавшая получила сотрясение мозга.

Теперь омичка будет судиться с управляющей компанией. Там утверждают, что женщина виновата сама, так как проигнорировала предупреждение сотрудников коммунальной службы.