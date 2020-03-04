04 марта 2020, 11:25
Ледяная глыба упала с крыши на жительницу Омска
В Омске на местную жительницу упала ледяная глыба с крыши жилого дома. В результате падения омичка получила сотрясение мозга. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на местное издание.
Женщина переезжала в новый дом со своей семьей, когда произошел инцидент. Коммунальные службы в это время чистили крышу и попросили омичку приехать через два часа, чтобы спокойно и безопасно перенести ее вещи.
Семья приехала гораздо позже. К тому моменту сотрудники УК уже очистили территорию и убрали ленты вокруг дома. Женщина шла к подъезду и на нее упала ледяная глыба. Пострадавшая получила сотрясение мозга.
Теперь омичка будет судиться с управляющей компанией. Там утверждают, что женщина виновата сама, так как проигнорировала предупреждение сотрудников коммунальной службы.