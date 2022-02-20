Ледяная глыба упала на шестилетнюю девочку в Нижнем Новгороде

Глыба льда обрушилась с крыши дома на шестилетнюю девочку. Все произошло возле дома на улице Донецкой в Нижнем Новгороде. Сотрудники прокуратуры проводят проверки.

Ребенку потребовалась медицинская помощь, сообщило РИА ФАН.

После происшествия ребенок пожаловался родителям на головную боль, на голове у девочки образовалась гематома.

Ребенка отвели на осмотр к неврологу. Врачи диагностировали у пациентки сотрясение мозга и госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Там девочка провела пять дней.

Сотрудники прокуратуры проводят проверки в связи с публикациями в СМИ о ненадлежащей работе по содержанию и уборке общественных мест от снежной массы и наледи.

О падении наледи на девочку сообщили в сюжете регионального телеканала. Также основанием для организации надзорных мероприятий стала информация о сходе снежной массы на женщину. Это произошло у дома по улице Интернациональной. Кроме того, в Балахнинском районе СМИ сообщили о ненадлежащей очистке мест захоронения.

«По всем фактам ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства организациями, обеспечивающими содержание придомовых территорий, детских, спортивных площадок и иных общественных мест, а также своевременности выполнения работ по очистке от снежно-ледяных образований», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Нижегородской области.